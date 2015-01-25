Около 40 пострадавших во время обстрела в Мариуполе находятся в очень тяжелом состоянии

Количество погибших и пострадавших в результате атаки на Мариуполь по состоянию на утро воскресенья не изменилось - 30 погибших, двое из которых дети, погибли, ранения получили 93 человека, передает ТСН.ua.

"30 человек погибли, из них двое деток, 93 раненых, из них около 40 человек в очень тяжелом состоянии, у них оторваны конечности, ранение брюшной полости, головы. Слава Богу, за эту ночь никто не умер. Ситуация остается стабильной, тяжелой, но жертв нет", - сообщил секретарь Мариупольского горсовета Андрей Федай.

Среди первоочередных мер секретарь назвал проблему обеспечения теплом жилых домов.

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"С самого утра коммунальные предприятия выходят разбирать завалы и в первую очередь закрывать окна, где стекло было выбито взрывными волнами. Мы сейчас раздаем пленку, чтобы закрыть окна квартир", - сказал он.

Одновременно Федай отметил, что главное сейчас - чтобы количество жертв не увеличилось.

"Новых обстрелов ночью не было. В целом, ночь прошла спокойно, даже часть пострадавшего микрорайона нам удалось подключить к свету. За сегодня попробуем подключить часть. Если военные дадут коридор, также постараемся обеспечить доставку теплоносителей в котельные, потому что сейчас этот микрорайон находится и без света, и без тепла".

Говоря о разрушениях, Федай рассказал, что в целом пострадали 53 многоэтажных дома, было зафиксировано 14 прямых попаданий в дома частного сектора, пострадали 4 школы, 3 детских сада, сгорели магазины, автомобили.

Напомним, после того, как появились данные о десятках погибших в результате обстрела Мариуполя, главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко открестился от штурма города. Но потом появилось видео, как Захарченко заявляет о наступлении боевиков на Мариуполь.