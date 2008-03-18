В Одессе убили 37-летнего бизнесмена

Сегодня на улице Семинарской в Одессе убит 37-летний частный предприниматель.

Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей областного Управления внутренних дел.

По словам руководителя ЦОС Ольги БОГАЧЕНКО, «тело бизнесмена было обнаружено с многочисленными огнестрельными ранениями. На месте преступления изъяты гильзы калибра 7,65 мм».

Возбуждено уголовное дело по признакам ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.

Сотрудниками правоохранительных органов уже установлено, что бизнесмен погиб, возвращаясь с работы домой. Он жил в Одессе, однако был прописан в населенном пункте другого региона.

Милиция ведет розыск убийцы предпринимателя.