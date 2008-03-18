В Одессе убили 37-летнего бизнесмена
13:24, 18 марта 2008Общество
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Милиция ведет розыск убийцы
Сегодня на улице Семинарской в Одессе убит 37-летний частный предприниматель.
Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей областного Управления внутренних дел.
По словам руководителя ЦОС Ольги БОГАЧЕНКО, «тело бизнесмена было обнаружено с многочисленными огнестрельными ранениями. На месте преступления изъяты гильзы калибра 7,65 мм».
Возбуждено уголовное дело по признакам ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.
Сотрудниками правоохранительных органов уже установлено, что бизнесмен погиб, возвращаясь с работы домой. Он жил в Одессе, однако был прописан в населенном пункте другого региона.
Милиция ведет розыск убийцы предпринимателя.
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