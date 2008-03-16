Сошли с рельс и перевернулись три цистерны с газойлем

В Днепропетровске на железнодорожной станции «Нижнеднепровск – узел» 16 марта в 7:05 при выполнении работ по формированию железнодорожного состава сошли с рельсов и опрокинулись 3 цистерны, наполненные газойлем (продукт нефтепереработки) и 1 вагон-углевоз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации с ссылкой на и.о. первого заместителя начальника Приднепровской железной дороги Александра ДЕКАРЧУКА, авария произошла, когда вагоны вытягивались «на горку».

На месте аварии работают спасатели военизированного горноспасательного отряда Днепропетровска.

По информации начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Днепропетровской облгосадминистрации Николая АНДРУЩЕНКА, разлива газоля и специфического запаха на месте происшествия нет. «Люди работают в безопасных условиях, угрозы для окружающей среды и здоровья населения нет», - заверил начальник УМЧС.

Авария не повлияла на расписание движения поездов.