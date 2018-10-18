Без дефиле в бикини: в Днепре выбрали самую красивую пенсионерку (видео)

Корону получила 68-летняя Лидия Сбитенкова.

В Днепре выбрали самую красивую пенсионерку города. Звание и корону получила 68-летняя Лидия Сбитенкова.

О звании королевы красоты и не мечтала: всю жизнь работала бухгалтером на строительном предприятии, сообщает ТСН. Уже будучи на пенсии женщина увлеклась спортом и путешествиями.

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Всего в финал конкурса из нескольких десятков желающих попали восемь женщин "элегантного" возраста. Самой старшей - 81 год.

Продефилировать в купальниках участницы не решились, зато танцевали в вышиванках, рисовали свое настроение и разрабатывали инструкции, как найти выход в сложных ситуациях, в частности, как отремонтировать пілесос и быстро собрать и отвести внуков в детсад.

Как сообщал УНИАН, победу на конкурсе «Мисс Украина-2018» 20 сентября одержала 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Девушку выбрали из 24 девушек со всей Украины. Однако после финала конкурса в СМИ появились сообщении о том, что Дидусенко не соответствует требованиям конкурса.

Новой победительницей "Мисс Украина-2018" стала 19-летняя Леонила Гузь с Херсонщины.