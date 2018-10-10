Российский омбудсмен заверила, что Сенцов выглядит "вполне здоровым" и регулярно ест

В Москве уверяют, что политзаключенный чувствует себя хорошо.

Удерживаемый в российской колонии в Ямало-Ненецком автономном округе украинский политзаключенный Олег Сенцов регулярно ест под присмотром врачей.

Об этом 10 октября сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

"Олег Сенцов выглядит вполне здоровым и регулярно принимает пищу под внимательным наблюдением медицинского персонала. Жалоб на условия содержания, питание и медицинское обслуживание Сенцов не высказал", - говорится в ее заявлении.

По словам Москальковой, 10 октября Сенцова в колонии посетил уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак.

"В ходе беседы на вопрос о самочувствии Сенцов ответил, что чувствует себя хорошо. Также Анатолий Сак рассказал, что ознакомился с собственноручно написанным Олегом Сенцовым заявлением о прекращении голодовки с 06.10.2018 года", - сообщила Москалькова.

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Напомним, 25 августа 2015 года украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием ее прекращения было освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.

5 октября российские тюремщики заявили, что украинский режиссер прекратил голодовку. Позже эту информацию подтвердил и адвокат Сенцова Дмитрий Динзе. По его словам, у политзаключенного не было выхода, так как в российской больнице ему угрожали начать принудительное кормление и "сделать из него овощ". Сенцов голодал 145 дней.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак неожиданно заявил, что Сенцов не прекращал голодовку.