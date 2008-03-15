«Атомэнергомаш» планирует расширить выпуск оборудования для АЭС

Обособленное подразделение НАЭК «Энергоатом» - «Атомэнергомаш» планирует расширить номенклатуру выпуска комплектующих и оборудования для АЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НАЭК «Энергоатом», об этом сообщил генеральный директор «Атомэнергомаш» Григорий ГОРОДНЕР на заседании балансовой комиссии 11-12 марта.

По его словам, «Атомэнергомаш» разработал несколько инвестиционных проектов, которые предусматривают расширение номенклатуры и объемов производства продукции, необходимых при эксплуатации АЭС и реконструкции действующих энергоблоков. Предприятие намерено реализовать эти инвестиционные проекты в 2008-2010 гг.

В частности, «Атомэнергомаш» планирует расширить номенклатуру и объемы выпуска элементов трубопроводов; создание и расширение контейнерного парка для хранения твердых и жидких радиоактивных отходов; развитие производства по агрегатно-восстановительному ремонту теплообменного оборудования; организацию производства железобетонных изделий и конструкций для нового строительства АЭС.

Производство элементов трубопроводов с учетом энергоблоков, которые будут строиться, позволит снизить расходы на закупку аналогичной продукции у других производителей, продлить ресурс и повысить технико-экономические характеристики оборудования, обеспечить изготовление теплообменного оборудования для строящихся энергоблоков.

Кроме того, оно обеспечит потребности атомных электростанций в мощностях для переработки и в контейнерах для хранения высокоактивных радиоактивных отходов на ближайшие 30 лет.

В свою очередь, президент НАЭК «Энергоатом» Юрий КОВРИЖКИН поддержал предложение предприятия и распорядился рассмотреть возможность включения проектов «Атомэнергомаша» в среднесрочную инвестпрограмму компании и определить источники их финансирования на 2009-2010 гг.

При разработке программ «Атомэнергомаш» учел планы развития атомной энергетики в соответствии с Энергетической стратегией Украины на период до 2030 года.

Справка УНИАН. ОП "Атомэнергомаш" создано на базе трех предприятий: завода нестандартного оборудования и трубопроводов, завода специальных конструкций и ремонтно-механического завода.

Предприятие производит сертифицированную продукцию энергетического машиностроения для всех украинских АЭС и проводит агрегатно-восстановительные ремонты теплообменного оборудования.

Это единственное в Украине предприятие, которое изготавливает элементы трубопроводов и нестандартное оборудование для объектов энергетики.