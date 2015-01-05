Биометрические паспорта начнут массово выдавать только в феврале

Эту информацию подтверждает Государственная миграционная служба (ГМС).

"Сразу после завершения подготовительных мероприятий будет определена дата, с которой территориальные подразделения начнут принимать заявления на оформление биометрических документов, которая будет обнародована на веб-сайте ГМС Украины", - указано на сайте миграционной службы.

В пресс-службе ГМС признали, что первые заявители смогут подать документы только через неделю, передает Европейская правда.

"Юридически выдача биометрических заграничных паспортов началась с 1 января, однако технически по состоянию на сегодня, 5 января, документы на их оформление не принимаются. Это связано с новогодними праздниками. 12 января можно будет подавать документы", - заявил руководитель пресс-службы ГМС Сергей Гунько.

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Между тем на первом этапе - в январе - по всей Украине будут работать только 30 рабочих мест по сбору биометрических данных.

"В итоге будет оборудовано 600 рабочих мест. Мы обеспечили защищенную связь и закупили необходимое оборудование, но оно еще не поступило в Украину из-за того, что деньги были выделены поздно. Мы ожидаем, что ориентировочно 20 января оборудование поступит в страну, тогда прием документов на биометрические паспорта будет проходить в полном объеме", - заверил Сергей Гунько.

"Можно утверждать, что в феврале все подразделения ГМС, которые сегодня проводят выдачу паспортов для выезда за границу, будут оформлять также чиповые (биометрические) документы. При этом, чтобы оформить паспорт всем желающим, количество рабочих мест будет увеличено вдвое - сейчас их примерно 300, будет - 600", - заявил представитель ГМС, отметив, что пока не может назвать точную дату начала выдачи биометрических паспортов.

Ранее УНИАН сообщал, что 1 января 2015 года Государственная миграционная служба Украины, в соответствии с условиями либерализации визового режима Европейского Союза для Украины, начнет оформление биометрических паспортов для выезда за границу.

Биометрический паспорт будет выглядеть почти так же, как обычный загранпаспорт, отличием будет электронный чип, встроенный в обложку паспортной книжки, а также специальная отметка на обложке, которая будет указывать на наличие этого чипа.

На чип будет записываться информация о личности владельца, имеющаяся на страницах данного паспорта, а также биометрические данные – оцифрованный образ лица, оцифрованная подпись и отпечатки указательных пальцев рук.

Для оформления биометрического паспорта необходимо обратиться исключительно в подразделение миграционной службы, где во время оформления заявления будет произведено фотографирование и сканирование отпечатков пальцев рук. Ни одно лицо или организация, кроме миграционной службы, оформить биометрический паспорт не сможет.

В пресс-службе отметили, что введение в Украине биометрических паспортов для выезда за границу является важным шагом на пути к безвизовому режиму с Евросоюзом, однако поездки украинцев в страны-члены ЕС без виз будут возможны лишь после принятия соответствующего решения стороной ЕС. Как ожидается, такое решение может быть принято уже в мае 2015 года.