В Украине с 1 января начнется оформление биометрических загранпаспортов

С 1 января 2015 года Государственная миграционная служба Украины, в соответствии с условиями либерализации визового режима Европейского Союза для Украины, начнет оформление биометрических паспортов для выезда за границу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной миграционной службы, биометрический паспорт будет выглядеть почти так же, как обычный загранпаспорт, отличием будет электронный чип, встроенный в обложку паспортной книжки, а также специальная отметка на обложке, которая будет указывать на присутствие этого чипа.

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На чип будет записываться информация о личности владельца, которая есть на странице данных паспорта, а также биометрические данные - оцифрованный образ лица, оцифрованная подпись и отпечатки указательных пальцев рук.

Для оформления биометрического паспорта необходимо обратиться исключительно в подразделение миграционной службы, где во время оформления заявления будет осуществлено фотографирование и сканирование отпечатков пальцев рук. Ни одно лицо или организация, кроме миграционной службы, оформить биометрический паспорт не сможет.

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В пресс-службе отметили, что введение в Украине биометрических паспортов для выезда за границу является важным шагом на пути к безвизовому режиму с Евросоюзом, однако поездки украинцев в страны-члены ЕС без виз будут возможны только после принятия соответствующего решения стороной ЕС. Как ожидается, такое решение может быть принято уже в мае 2015 года.