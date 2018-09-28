Сенцова вывезли из колонии в больницу
Незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова вывезли из колонии в больницу города Лабытнанги «для дополнительного исследования».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
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«28 сентября осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов», – говорится в сообщении.
Кроме это, отмечается, что, учитывая результаты проведенного обследования, Сенцову «проведена коррекция лечения».
Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.
Он содержится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.
14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Его состояние быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.