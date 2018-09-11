"Он медленно угасает": адвокат рассказал о необратимых изменениях в состоянии здоровья Сенцова

По словам Дмитрия Динзе, после 120 дней голодовки украинский политзаключенный Олег Сенцов, несмотря на поддерживающую терапию, становится все более слабым, ему трудно вставать с постели.

После 120 дней голодовки в здоровье украинского политзаключенного Олега Сенцова произошли необратимые изменения.

Об этом Associated Press сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе. Динзе отметил, что состояние постоянно ухудшается, что приводит к «необратимым изменениям, которые влияют на сердечно-сосудистую систему, почки и печень».

Он добавил, что состояние Сенцова становится все более слабым, и ему трудно вставать с постели.

«Он склонен к медленному угасанию, несмотря на поддерживающую терапию», - сказал Динзе.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, позже его вывезли в Россию. В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Он содержится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Состояние Сенцова быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Ранее его сестра сообщила, что Сенцов потерял надежду на возвращение в Киев и написал завещание на свои произведения в случае смерти.