На оккупированных территориях Донбасса осталось 825 школ

На оккупированных территориях Донецкой области расположены 510 дошкольных учебных заведения и 462 общеобразовательные школы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель министра образования и науки Павел Полянский.

По его словам, в Донецкой области учебно-воспитательный процесс осуществляют 553 дошкольные учебные заведения, в которых воспитывается 57,5 тысяч детей и 601 общеобразовательная школа, где обучается 160 тысяч учащихся, из которых 10,7 тысяч - это вынужденные переселенцы по области.

Читайте также50 тысяч детей из-за конфликта на Донбассе не могут ходить в школу - ЮНИСЕФПолянский также отметил, что в 23 школах учебный процесс проводится дистанционно.

В то же время в Луганской области на территории, которая контролируется украинской властью, учебно-воспитательный процесс осуществляют 210 дошкольных учебных заведений, в которых воспитывается 15,5 тысячи детей и 315 общеобразовательных школ, в которых обучается 58,3 тысячи учеников, из них вынужден переселенцев по области 3,8 тысячи. В 5 школах области учебный процесс осуществляется дистанционно.

В то же время в населенных пунктах Донецкой области, на территории которой органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме, свои полномочия, расположенные 510 дошкольных учебных заведения и 462 общеобразовательные школы. На территории Луганской области 338 дошкольных и 363 общеобразовательных учебных заведения.