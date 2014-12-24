В Харькове активисты пикетируют горсовет (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, люди собрались перед центральным входом в горсовет на площади Конституции.

В пикете принимают участие зоозащитники, активисты “Правого сектора”, Евромайдана, Автомайдана.

Люди держат государственные флаги, флаги “Правого сектора”, плакаты с надписями: “В стране война!”, “Деньги харьковчанам на защиту города, а не на “озеленение воров”, “Защита животных — дело чести людей” и скандируют: “Гепу - на нари!”, “Гепу — геть!” (“Гепу - на нары!”, “Гепу — долой!)”.

Около 15 активистов требуют пропустить их на заседание сессии. Они пытаются прорваться через несколько рядов милиционеров, которые выстроились возле главного входа в горсовет.

Произошло несколько столкновений. Милиционеры сдерживают натиск пикетчиков.

Харьков. Под горсоветом начались стычки активистов с милицией. Одному из активистов стало плохо pic.twitter.com/hWTdWwQILy - IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 2014

Депутат Харьковского горсовета Дмитрий Маринин заявил пикетчикам, что в здании горсовета находятся несколько десятков молодых людей в форме муниципальной охраны, однако они не имеют никаких документов. По словам депутата, в повестку дня заседания ночью было внесено несколько десятков вопросов, в том числе и об отчуждении имущества общины и очередных заимствованиях для коммунальных предприятий города.

Читайте такжеХарьковчане готовятся к массовой акции "Харьков - это Украина"Кроме этого, несколько кордонов милиции расположены возле всех входов в горсовет.

Окна некоторых помещений на первом этаже заложены мешками с песком.