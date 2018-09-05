У Балуха сильная боль в печени, он продолжает терять вес - адвокат

У Владимира был приступ сильной боли в печени, он продолжает терять вес. Сейчас украинец находится в камере с постоянным видеонаблюдением.

У украинского политзаключенного, который продолжает голодовку в аннксированном Крыму, Владимира Балуха случился приступ боли в печени.

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Об этом сообщается на странице Крымской правозащитной группы в Facebook со ссылкой на его адвоката. "У Владимира был приступ сильной боли в печени, он продолжает терять вес. Сейчас украинец находится в камере с постоянным видеонаблюдением. Балух считает, что в ракурс камеры попадает даже туалет", - сообщил адвокат.

Защитник Балуха встретился с ним 5 сентября. По словам адвоката, медицинская помощь политзаключенному не предоставляется должным образом.

По состоянию на 5 сентября Балух голодает (почти не принимает пищу) 171 день. 19 марта он объявил бессрочную голодовку.

Как сообщал УНИАН, в январе Владимира Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцев. Официально – за хранение боеприпасов, неофициально – за то, что он отказался убрать флаг Украины со двора собственного дома.

Недавно срок продлили до 5 лет за якобы избиение начальника изолятора.