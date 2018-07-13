"Состояние здоровья остается крайне сложным": Чийгоз о голодовке Балуха

Украинский активист Владимир Балух пребывает в камере СИЗО Симферополя, где находится более 10 заключенных.

Украинский активист Владимир Балух, который был осужден в оккупированном Крыму, продолжает находиться в общей камере симферопольского СИЗО. Это плохо сказывается на его здоровье в связи с голодовкой, которую он держит более 115 дней.

Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передают "Крым.Реалии".

"Сейчас он находится в общей камере, где более 10 заключенных, и ему очень сложно – сбивается режим. Это существенно затрудняет его покой. Учитывая голодовку, которую он продолжает держать, ему желательнее более спокойная обстановка. Состояние здоровья остается крайне сложным", – сказал Чийгоз.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

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Напомним, в Крыму к 5 годам колонии приговорили украинского политзаключенного Владимира Балуха в деле о якобы избиении Валерия Ткаченко, начальника изолятора временного содержания в с. Раздольное. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Ранее Владимира Балуха осудили в Крыму к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения по обвинению в якобы незаконном хранении боеприпасов. Правозащитники считают, что его репрессировали за проукраинскую позицию, в частности за флаг Украины, который был вывешен в его дворе. Впоследствии суд сократил приговор на 2 месяца, исключив из обвинения пункт о приобретении боеприпасов.