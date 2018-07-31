Состояние украинского активиста Балуха остается тяжелым - Чийгоз

Украинский активист Владимир Балух не прекращает голодовку, его состояние остается тяжелым.

Об этом проекту Радио Свобода - сайту Крым.Реалии сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

«Его состояние не улучшилось. Оно продолжает быть тяжелым. Он, как сам говорит, «находится в колее», в которую вошел вначале», - сказал Чийгоз.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома было найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома был вывешен флаг Украины.

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Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело в отношении активиста было возбуждено после заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и адвокаты заявили, что это Ткаченко напал на Балуха.

Балух 19 марта объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов.

13 июля стало известно, что подконтрольный Кремлю так называемый «Железнодорожный районный суд Симферополя» отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.