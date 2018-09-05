"Остановка дыхания и смерть" - химик озвучил страшные последствия катастрофы в Крыму

Специалист отметил, что при попадании на слизистую кислота вызывает ожоги, от чего у людей появляется конъюнктивит, фарингит, бронхит, химические воспаление легких. Самые тяжелые последствия - это остановка дыхания и смерть.

Причина экологической катастрофы в крымском Армянске - авария на заводе "Крымский титан". Последствия "химатаки" могут быть критическими для людей.

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Об этом Обозревателю заявил химик-эколог Владислав Балинский. По его словам, версия оккупационных властей о том, что крымчан травят испарения с кислотных отстойников, где закончилась пресная вода, ложная. "Это чушь и попытка направить по ложному пути", - говорит эксперт.

По мнению Балинского, концентрация сернистого ангидрида слишком высока, поэтому вещество не может быть разведено водой.

"Ни испарения, ни недоочищенные кислотные стоки не могут создавать такую высокую концентрацию. Это газ. Речь идет, скорее всего, об утечке концентрированного сжиженного сернистого или серного ангидрида. Их обычно перевозят в металлических цистернах или хранят под определенным давлением. Под воздействием давления это вещество становится сжиженным. Во время разгерметизации емкости оно превращается в газ и выходит в виде паров. Так что это утечка на самом "Крымском титане", это техническая проблема завода", - уверен Балинский.

По мнению химика-эколога, симптомы жителей Армянска соответствуют тому, что в воздухе присутствует сернистый ангидрид. Утром вещество выпадает в виде росы, но это уже кислотная роса. Она влияет на металл, окисляется, отсюда такой коричневый налет. Листья растений сразу становится тусклым, вянут и скручиваются. А у людей появляется кашель, раздражение и ожоги дыхательных путей.

"В атмосфере вещество соединяется с водой и превращается в сернистую кислоту в виде аэрозоля, а далее эта смесь становится серной кислотой. Она очень токсична, допустимая предельная норма 0,5 мг на куб м. Мы наблюдаем более высокую концентрацию этой кислоты. Поэтому у людей кашель, воспаленные слизистые дыхательных путей, краснеют глаза. При попадании на слизистую кислота вызывает ожоги. У людей появляется конъюнктивит, фарингит, бронхит, химические воспаление легких. Самые тяжелые последствия - это остановка дыхания и смерть", - говорит Балинский.

Эти заболевания возникают сразу. Но существует и период накопления, после которого также могут развиваться заболевания.

В природе эта кислота быстро нейтрализуется и образует соли серы, которые также накапливаются и могут быть токсичными, вызывать отравления у людей.

Как сообщал УНИАН, в оккупированномАрмянске произошла экологическая катастрофа из-за выбросов на "Крымском титане". В ночь на 25 августа жители города почувствовали недомогание, тошноту, головокружение и головную боль. У многих появился кашель, люди жаловались на жжение в носу и дыхательных путях, а также сыпь.

Кислотные выбросы дошли и до материковой Украины, такие же симптомы стали появляться у жителей Каланчака и села Преображенское.

Только на 11-й день оккупационные власти полуострова закрыли детсады и школы, а детей отправляют в санатории к морю.

"Крымский титан" должен остановить работу на две недели.