В Раде предлагают заслушать Семерака по поводу экологической катастрофы на севере Крыма

Нардеп Бригинец призывает министра экологии в пятницу во время Часа вопросов к правительству доложить о ситуации.

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Александр Бригинец предлагает заслушать в Верховной Раде министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака относительно экологической катастрофы на севере оккупированного Россией Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бригинец заявил на заседании парламента.

«Мы в последнее время очень много слышим о той экологической катастрофе, которая произошла на границе с оккупированным Крымом. И очень хотелось бы знать об этой катастрофе больше», - сказал он.

Бригинец предложил, чтобы в пятницу, 7 сентября, во время Часа вопросов к правительству в ВР министр экологии доложил о ситуации, сложившейся в Крыму.

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«Экологическая катастрофа, происходящая на украинской территории, несмотря на то, оккупирована эта территория или не оккупирована, не может быть в стороне от наших забот и наших интересов», - подчеркнул Бригинец.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов с кислотонакопителя завода «Титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит устойчивый запах кислоты, на газонах лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках наблюдается дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода в две недели. Ведется эвакуация детей и женщин.

По данным Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины, с помощью химических детекторов недалеко от КПВВ «Чаплинка» фиксируется наличие токсичных веществ в воздухе. Пограничники уведомили об этом органы местного самоуправления, правоохранительные органы и эвакуировали персонал из опасных мест несения службы.