"Химическая атака" в Крыму: угрозы жизни населения Херсонской области нет

В оккупированном Крыму с началом учебного года началась массовая эвакуация детей из-за обнаружения токсичных химических веществ в воздухе.

Угрозы жизни населения Херсонской области из-за химического выброса на заводе "Крымский титан" нет.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территории Юрий Грымчак, передает "112 Украина".

"Что касается территории Херсонской области, вчера было заседание чрезвычайной комиссии, были проанализированы все данные, в том числе о наших пограничниках. Есть вещества, которых ранее не было в воздухе, сейчас они появились… концентрация вещества в воздухе меньшая, чем опасная. Поэтому на сегодняшний день на нашей территории угрозы жизни населению и любой другой нет", - заверил он.

По данным Грымчака, в оккупированном Крыму с началом учебного года началась массовая эвакуация детей из-за обнаружения токсичных химических веществ в воздухе.

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"Что касается "Крымского титана", ситуация сложилась серьезная, уже 2-3 недели назад, когда впервые были зафиксированы такие проявления, как ржавление металлических приборов, в том числе в квартирах людей, затруднение дыхания и так далее. Я не знаю, надо ли там вводить чрезвычайное положение или нет, детей все-таки начали эвакуировать, потому что были проблемы во время 1 сентября. Их вывели на линейки и было много жалоб", - рассказал заместитель министра.

Также он напомнил, что прокуратура АР Крыма в 2017 году открыла уголовное производство относительно нарушения экологического законодательства заводом "Титан" в Крыму.

"Еще в прошлом году прокуратура АР Крым открыла уголовное производство относительно нарушения экологического законодательства именно этим предприятием на оккупированной территории. И Минэкологии, и наше министерство предупреждали, что возможны серьезные последствия", - подытожил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территории Юрий Грымчак.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 23 на 24 августа на севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества. Пострадали жители Армянска и села Перекоп – в их домах и квартирах липкой ржавчиной покрылись металлические предметы, а на огородах пропал урожай.

Жители жалуются на отравленный химикатами воздух, а в соцсетях публикуют фотографии, на которых видно, что в зоне бедствия практически вымершая растительность. Установлено, что выброс произошел на оккупированном заводе «Титан». Оккупанты решили остановить работу завода на две недели. Из Армянска эвакуировали детей.