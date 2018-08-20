В полиции сообщили, сколько производств открыли по факту стрельбы у Харьковской мэрии

Полицейские приехали в горсовет после сообщения об обстреле неизвестным лицом автомобиля Skoda, в котором находились три человека.

По факту произошедшего возле Харьковского горсовета, в результате чего погиб полицейский и ранен охранник, открыто три уголовных производства.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

«В настоящее время следствием открыто три уголовных производства. Первое уголовное производство - это причинение или попытка вызвать смерть двух и более лиц. Также посягательство на убийство людей, которые перемещались на автомобиле Skoda. И ст. 348 - посягательство на жизнь сотрудника полиции», - сказал он.

По его словам, полиция отправилась в Харьковский горсовет после сообщения о том, что рядом неизвестный обстрелял автомобиль Skoda, в результате чего повреждено заднее крыло транспортного средства, а также автомобильный скат.

«Установлено, что в автомобиле находились двое взрослых людей и маленький ребенок. Два экипажа, которые прибыли на место, увидели на пешеходной зоне оружие, стреляные гильзы, а также поврежденные двери городского совета, в проходе которых лежал один человек, тяжело раненый. На первом этаже был мужчина с оружием в руках», - сообщил Бех.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа возле горсовета в Харькове неизвестный открыл стрельбу. Полицейские, прибывшие на вызов, увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. В результате стрельбы был ранен полицейский. Патрульные обезвредили нападавшего. Полицейский, получивший травмы в результате стрельбы, умер в больнице. Охранника прооперировали, его состояние тяжелое.

Сообщалось, что по факту стрельбы открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 115 и ст. 348 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"; "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего").

Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что у злоумышленника обнаружили два пистолета - сигнальный и «Байкал» (пневматический), которые переделаны под стрельбу боевыми патронами. Личность нападавшего пока не установлена - на вид ему 30-35 лет, имеет спортивное телосложение. Правоохранители изучают несколько версий причин нападения. Одна из них - нападение спровоцировано действиями городских властей в отношении застреленного нападавшего или членов его семьи. Вторая версия касается возможных психических отклонений, усиленных употреблением алкоголя или наркотиков. Третья версия - хулиганство.

В полиции сообщили, что экспертиза установила, что нападавший во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.