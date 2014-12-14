Боевики за сутки 11 раз обстреляли Луганскую область - Москаль
Боевики «ЛНР» за минувшие сутки 11 раз обстреляли подконтрольную Украине территорию Луганской области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной государственной администрации.
При этом вчера боевики опять применили не только стрелковое оружие, но и минометы и системы залпового огня “Град”, подчеркнул Москаль.
«Из «Градов» вчера около 15-и часов обстреляли село Крымское Новоайдарского района, которое расположено возле автодороги Бахмутка и неподалёку от 31 блокпоста украинских силовиков», - отметил он.
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Значительных разрушений инфраструктуры, жилого сектора нет, никто из мирных жителей в результате обстрела не пострадал, проинформировал Москаль.
Кроме Крымского, боевики обстреливали из стрелкового оружия также Станицу Луганскую и город Счастье. Информации о пострадавших мирных жителях нет.