Убийство ветерана АТО Олешко: стало известно о главном просчете киллера

Убийца экс-бойца АТО Виталия Олешко не догадался сбрить свою бороду и именно это отличие было указано в ориентировке всем постам полиции как особая примета.

Киллер, который застрелил экс-бойца АТО с позывным "Сармат" Виталия Олешко, в Бердянске, не догадался сбрить свою бороду.

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Именно это отличие было указано в ориентировке всем постам полиции как особая примета, сообщил на своей странице в соцсети народный депутат Антон Геращенко.

"Преступники после убийства Виталия сменили машину и думали что их не смогут установить и задержать. Однако киллер не догадался сбрить свою бороду… Теперь после задержания киллера и его пособников, полиции осталось выяснить мотив убийства, а также определить всех, кто мог иметь к нему отношение", - написал он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 31 июля, в Бердянске был убит выстрелом в спину во дворе собственного дома известный активист, участник АТО Виталий Олешко.

На территории Запорожской и Донецкой областей был введен план перехват "Сирена" для задержания преступника.

Днем патрульная полиция Бердянска сообщила, что сотрудники полиции обнаружили автомобиль "Таврия" бордового цвета, на котором предполагаемый убийца Олешко скрылся с места преступления. Отмечалось, что ни водителя, ни пассажиров в салоне не было.

Сегодня утром в Нацполиции сообщили, что задержали пятерых подозреваемых в убийстве Олешко.