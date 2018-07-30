Любительница больших премий Корчак получила новую должность в НАПК

Она назначена координатором по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола в НАПК.

Бывшая руководительница Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак получила новую должность - она определена уполномоченным лицом (координатором) по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола в НАПК.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

«В соответствии с законом Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин», уполномоченные лица (координаторы), на которых возложены функции по обеспечению равенства прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращению и противодействию насилию по признаку пола, в пределах своих полномочий организуют работу соответствующих органов исполнительной власти в направлении учета принципа равных прав и возможностей женщин и мужчин в соответствующей сфере деятельности, проведению анализа состояния обеспечения гендерного равенства, координации мер в сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку пола и мониторинга их реализации, осуществлению постоянного информационно-пропагандистской деятельности по ликвидации всех форм дискриминации по признаку пола и т.д», - говорится в сообщении.

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В ведомстве напомнили, что на национальном уровне гендерное равенство гарантировано, прежде всего, Конституцией, Кодексом законов о труде Украины, а также отдельным законом «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин», Государственной социальной программой обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года.