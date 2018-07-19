Оккупированный Крым настигла новая катастрофа (видео)

На Азовском побережье Крыма - нашествие крупных медуз.

В оккупированном Крыму, пляжи которого пустуют, появилась новая серьезная проблема. Температура воды на Южном побережье упала из-за холодного течения, а Азовское побережье, которое обычно служит альтернативой для туристов на аннексированном полуострове, подверглось нашествию медуз.

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Некоторые экземпляры достигают полуметра, передает радиостанция "Говорит Москва". "Отдыхающие в Крыму оказались на грани нервного срыва: все южное побережье захватило холодное течение, температура воды упала до +13 градусов. Купаются только моржи. А на Азовском побережье Крыма, где отличные открытые песчаные пляжи, сегодня нашествие крупных медуз", - говорится в сообщении.

Аурелия – это самые большие медузы, которые водятся Черном море. Некоторые экземпляры достигают полуметра. Они не смертельны для человека, но ожоги оставляют достаточно болезненные. Сейчас эти существа находятся у побережья, и немногочисленные отдыхающие могут только ходить вокруг воды.

Как сообщали СМИ, пляжи в оккупированном Россией Севастополе в Крыму не страдают от наплыва туристов, несмотря на разгар сезона. Об этом свидетельствуют кадры с веб-камер.