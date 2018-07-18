"Миллионы" туристов: появились свежие фото пляжей в Крыму

Несмотря на хорошую погоду, отдыхающих на пляжах можно пересчитать на пальцах.

Пляжи в оккупированном Россией Севастополе в Крыму не страдают от наплыва туристов, несмотря на разгар сезона.

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Об этом можно судить по снимкам, сделанным с веб-камер, установленным на самых популярных пляжах курорта, передает "Апостроф".

Отмечается, что на фото запечатлены снимки с пляжа "Любимовка", из апарт-отеля Вязовая Роща, расположенного под Севастополем, и из гостиницы в Нахимовском районе Севастополя с видом на пляж.

На фото можно увидеть, что, несмотря на хорошую погоду, отдыхающих можно пересчитать на пальцах.

"Жара, холод, шторм, обед, ужин, футбол, хоккей... Не знаю, что... Миллионы туристов, короче", "А чему удивляться? На военной базе сейчас занятия, не до купания...", "Скажут - утро... будний день", - прокомментировали снимки в сети.

Ранее в сети были опубликованы новые фотографии из аннексированного РФ Крыма, на котором можно увидеть пляжи Евпатории, на одном из них огромными буквами выложили "Крымнаш".