Хорошковский закрыл пальцами несколько дыр в дуршлаге

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуре провести проверку законности закрытия уголовных дел по фактам контрабанды на сумму более 300 тыс. грн., которые были возбуждены на протяжении 2005-2007 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН, комментируя итоги совещания под председательством Президента по вопросам противодействия коррупции в таможенных органах.

По его словам, на проведение такой проверки отведен срок 30 дней.

В целом, заметил И.ПУКШИН, Президент положительно оценивает работу правоохранительных органов по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил за последние два месяца.

По словам И.ПУКШИНА, благодаря скоординированным действиям правоохранительных органов поступления в бюджет от таможенных платежей удалось увеличить на 142%.

ИІ.ПУКШИН сообщил, что В.ЮЩЕНКО поставил задачу руководителям правоохранительных органов и в дальнейшем держать на персональном контроле вопрос борьбы с коррупцией.

При этом И.ПУКШИН отметил, что положительные сдвиги в борьбы с контрабандой в правоохранительных органах и на таможне состоялись после совещания в СБУ по этому вопросу.

В свою очередь, исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что операция «Цунами», в рамках которой осуществляются проверки силовых структур, органов государственной власти, в том числе и таможни, относительно проявлений коррупции, будет продолжаться. Он также сообщил, что уже осуществлена ротация ряда руководителей СБУ на региональном уровне там, где были выявлены факты «крышевания» контрабанды, руководители, которых подозревали в злоупотреблениях, были отстранены от выполнения своих обязанностей.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО также напомнил, что СБУ открыла “горячую” телефонную линию для бизнесменов, которые хотели бы сообщить о создании препятствий или вымогательстве взяток во время растаможивания товаров. При этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО попросил предпринимателей не бояться и сообщать СБУ о таких фактах. «Реакция будет острой», - заверил руководитель СБУ.

В свою очередь, председатель Гостаможни Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заметил, что раньше таможенную систему в Украине можно было бы сравнить с дуршлагом, через дыры которого протекала контрабанда.

«Сейчас удалось закрыть пальцами лишь несколько дыр, и то такой результат», - сказал он, напомнив, что поступления в бюджет от таможенных оформлений на сегодня составляют 5 млрд. грн.