Остап Ступка: У некоторых людей чувствую страшную ненависть ко всему украинскому

Мой отец только сейчас начал раздеваться перед экраном, до сих пор стеснялся… Я уже отошел от всяческих сравнений с отцом. Я работаю в России и ухудшения отношений с Украиной не чувствую… Актер театра и кино, заслуженный артист Украины, сын культового актера Богдана Ступки, Остап Ступка ответил на вопросы УНИАН.

Остап Богданович, считается, в последнее время ухудшились отношения между Украиной и Россией. А Вы довольно часто работаете в России, снимаетесь в российских фильмах. Почувствовали ли на себе ухудшение отношения между двумя странами?

Нет, я не почувствовал какого-то ухудшения... В России общаюсь с разными людьми, там у меня много друзей. Как по мне, простые люди здесь ни причем... Это все делается на политическом уровне - у политиков своя свадьба, а у меня своя.

Я вообще не думаю, что между нами, простыми людьми, когда-то ухудшатся отношения. Это только политические вопросы, которые сводятся к нефти и газу.

Считаю, что Россия сама нагнетает негативную атмосферу. Все вопросы - Голодомор, НАТО, УПА - это сугубо внутренние вопросы Украины.

О каких вообще равноправных отношениях можно говорить, когда нам будут указывать, что делать?!

Следите ли Вы за политическими событиями в Украине?

Да, я слежу за политическими перипетиями. Но только на уровне зрителя: включил телевизор и смотришь новости.

Поддерживаете вступление Украины в НАТО?

Да, поддерживаю!

Чем российское кинопространство так увлекло семейство Ступок?

Приглашают, значит нужно ехать...

Ну, что значит увлекло? Просто кино в России сейчас поставлено уже на нормальный уровень, они пережили тяжелое время, которое мы как раз сейчас переживаем.

И в этом есть какая-то закономерность... Думаю, все-таки и у нас будет сниматься кино...

Знаю, что сейчас заканчиваются съемки российской ленты «Иванов» по пьесе Чехова, в которой Вы играете картежника.

Да, я там такой безумный картежник...

А Вы сами по характеру азартный человек?

Я азартный человек, но не в картах.

А в чем?

Не знаю. По-видимому, просто в жизни (смеется. - Авт.).

У Вас, наверное, много поклонниц?

Много.

Жена не ревнует?

Нет, не думаю. Она понимает, что иметь поклонниц - это часть профессии. Потому что если у тебя поклонниц, то возникает вопрос: где он, что он делает?

Злоупотребляли ли Вы когда-либо популярностью среди женщин?

Нет, я никогда не злоупотребляю этим.

Вы снимаетесь в кино и играете в театре. Что больше предпочитаете?

Думаю, сейчас театр занимает 80 процентов моей жизни. Кино меньше. А хотелось бы, чтобы было 50 на 50.

Думаете ли и в дальнейшем проталкиваться на российский кинорынок?

Я буду проталкиваться на любой кинорынок - хоть на китайский, - если будут приглашать. Проталкиваться нужно, потому что время уходит, а мне нужно сниматься в кино.

Ваш отец Богдан Ступка в некоторых последних своих работах, например, в фильме «Два в одном», сыграл очень откровенные роли - эротичные... А как Вы относитесь к этому?

Если в фильмах, в которых снимается мой отец есть откровенные сцены, - это прекрасно (смеется. - Авт.). Я отношусь к этому вполне нормально. Знаете, люди становятся актерами, по-видимому, от того, что в жизни стесняются делать определенные поступки. А сцена и экран дают возможность делать какие-то эпатажные вещи, ни к чему не обязывая в реальной жизни. На сцене и перед экраном становишься смелым, откровенным...

Вы хотите сказать, что Ваш отец всю жизнь чего-то стеснялся, а теперь решил воплотить свои желания?

Наверное, да. Думаю, что чего-то стеснялся (смеется. - Авт.).

Как Вы относитесь к обязательному дублированию иностранных фильмов на украинский язык?

Полностью поддерживаю. А на каком еще языке можно в Украине дублировать фильмы?! Никто не говорит, например, во Франции, дублировать фильмы на китайский!

Я был на наших студиях для дублирования фильмов и могу сказать, что у нас прекрасные условия для того, чтобы это делать быстро и качественно. Вот возьмите ленту «Астерикс на Олимпийских Играх». Недавно ее сняли с проката, потому что она была продублирована на русский, а уже через какую-то неделю лента вышла в прокат на украинском.

Поэтому я вообще не понимаю, в чем проблема!

У меня к тем людям, которые кричат, что не понимают украинский язык, есть один вопрос: а вам не интересно выучить его? Выучить украинский - не так уж и тяжело...

От некоторых людей исходит страшная ненависть ко всему украинскому. А откуда эта ненависть? Не могу никак понять.

На кого из Ваших героев по характеру Вы больше всего похожи?

Я на всех понемногу похож, потому что из каждого героя беру себе какие-то черты характера. Даже не могу перечислить, потому что просто запутаюсь.

С каким животным Вы могли бы себя ассоциировать?

С животным? (Задумался. - Авт.). Об этом, по-видимому, нужно у моей жены спросить. Ей сбоку виднее, с каким животным меня ассоциировать. Честно говоря, не знаю (смеется. - Авт.).

Вы себе сами гардероб подбираете или жена что-то советует?

Во многом жена мне советует, и я сам тоже прихожу к ней за советом.

А где покупаете одежду - здесь или за рубежом?

Преимущественно за рубежом.

Часто выезжаете за пределы Украины?

Пытаюсь часто менять обстановку. Чаще всего езжу в Америку.

Что Вам нравится в Америке?

Нью-Йорк... Я там отдыхаю, у меня там много друзей - это ребята из Украины, которые живут в Нью-Йорке уже много лет.

Занимаетесь ли спортом для поддержания фигуры?

Нет, мне хватает спорта на сцене.

Критикует ли Ваш отец иногда Вас - имею в виду, в творчестве?

Да, но эта критика, я бы сказал, продуктивная, направленная на позитивный результат... Она всегда родительская, партнерская.

А чего касалась самая беспощадная критика отца?

Такой не было.

Когда, по вашему мнению, у Украины будет свое кино?

Не знаю, если бы я был Нострадамусом, я бы сказал.

А сами какое кино смотрите?

Мне нравятся психологические фильмы, триллеры, хорошие детективы, вестерны. Смотрю ужасы. Еще нравится авторское кино, например, «Питер Грин».

Не думали ли Вы сами найти какого-то продюсера и снять украинский фильм?

Пока еще я не наигрался как актер... Вообще-то прекрасно было бы найти продюсера, стать режиссером да еще и сыграть в этом фильме главную роль.

Вы, кажется, еще ни с одним из украинских кинорежиссеров не работали.

Нет, не работал. Мне на заграничных режиссеров везет: итальянских, грузинских, российских.

Но будет одно кино. Мне на пути встретилась украинская режиссер - Вера Яковенко. Она сняла фильм - эдакую романтичную историю... Я, правда, не знаю, как он будет называться, рабочее название звучало так: «Сначала был кофе»... В этом фильме я сыграл роль...

Знаю, Вы этот вопрос не любите, но все-таки - как это быть сыном известного отца?

Я уже, так сказать, отошел от всяческих сравнений, и мы с отцом являемся отдельными, абсолютно разными творческими единицами. И сейчас этот вопрос меня не задевает...

Хотите стать популярнее отца?

Ну, кто же не мечтает стать генералиссимусом? (Смеется. - Авт.)

Беседовала Оксана Климончук