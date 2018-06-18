Остап Ступка: У некоторых людей чувствую страшную ненависть ко всему украинскому
Мой отец только сейчас начал раздеваться перед экраном, до сих пор стеснялся... Я уже отошел от сравнений с отцом... Я работаю в России и ухудшения отношений с Украиной не чувствую... Интервью
Мой отец только сейчас начал раздеваться перед экраном, до сих пор стеснялся… Я уже отошел от всяческих сравнений с отцом. Я работаю в России и ухудшения отношений с Украиной не чувствую… Актер театра и кино, заслуженный артист Украины, сын культового актера Богдана Ступки, Остап Ступка ответил на вопросы УНИАН.
Остап Богданович, считается, в последнее время ухудшились отношения между Украиной и Россией. А Вы довольно часто работаете в России, снимаетесь в российских фильмах. Почувствовали ли на себе ухудшение отношения между двумя странами?
Нет, я не почувствовал какого-то ухудшения... В России общаюсь с разными людьми, там у меня много друзей. Как по мне, простые люди здесь ни причем... Это все делается на политическом уровне - у политиков своя свадьба, а у меня своя.
Я вообще не думаю, что между нами, простыми людьми, когда-то ухудшатся отношения. Это только политические вопросы, которые сводятся к нефти и газу.
Считаю, что Россия сама нагнетает негативную атмосферу. Все вопросы - Голодомор, НАТО, УПА - это сугубо внутренние вопросы Украины.
О каких вообще равноправных отношениях можно говорить, когда нам будут указывать, что делать?!
Следите ли Вы за политическими событиями в Украине?
Да, я слежу за политическими перипетиями. Но только на уровне зрителя: включил телевизор и смотришь новости.
Поддерживаете вступление Украины в НАТО?
Да, поддерживаю!
Чем российское кинопространство так увлекло семейство Ступок?
Приглашают, значит нужно ехать...
Ну, что значит увлекло? Просто кино в России сейчас поставлено уже на нормальный уровень, они пережили тяжелое время, которое мы как раз сейчас переживаем.
И в этом есть какая-то закономерность... Думаю, все-таки и у нас будет сниматься кино...
Знаю, что сейчас заканчиваются съемки российской ленты «Иванов» по пьесе Чехова, в которой Вы играете картежника.
Да, я там такой безумный картежник...
А Вы сами по характеру азартный человек?
Я азартный человек, но не в картах.
А в чем?
Не знаю. По-видимому, просто в жизни (смеется. - Авт.).
У Вас, наверное, много поклонниц?
Много.
Жена не ревнует?
Нет, не думаю. Она понимает, что иметь поклонниц - это часть профессии. Потому что если у тебя поклонниц, то возникает вопрос: где он, что он делает?
Злоупотребляли ли Вы когда-либо популярностью среди женщин?
Нет, я никогда не злоупотребляю этим.
Вы снимаетесь в кино и играете в театре. Что больше предпочитаете?
Думаю, сейчас театр занимает 80 процентов моей жизни. Кино меньше. А хотелось бы, чтобы было 50 на 50.
Думаете ли и в дальнейшем проталкиваться на российский кинорынок?
Я буду проталкиваться на любой кинорынок - хоть на китайский, - если будут приглашать. Проталкиваться нужно, потому что время уходит, а мне нужно сниматься в кино.
Ваш отец Богдан Ступка в некоторых последних своих работах, например, в фильме «Два в одном», сыграл очень откровенные роли - эротичные... А как Вы относитесь к этому?
|Богдан Ступка
Вы хотите сказать, что Ваш отец всю жизнь чего-то стеснялся, а теперь решил воплотить свои желания?
Наверное, да. Думаю, что чего-то стеснялся (смеется. - Авт.).
Как Вы относитесь к обязательному дублированию иностранных фильмов на украинский язык?
Полностью поддерживаю. А на каком еще языке можно в Украине дублировать фильмы?! Никто не говорит, например, во Франции, дублировать фильмы на китайский!
Я был на наших студиях для дублирования фильмов и могу сказать, что у нас прекрасные условия для того, чтобы это делать быстро и качественно. Вот возьмите ленту «Астерикс на Олимпийских Играх». Недавно ее сняли с проката, потому что она была продублирована на русский, а уже через какую-то неделю лента вышла в прокат на украинском.
Поэтому я вообще не понимаю, в чем проблема!
У меня к тем людям, которые кричат, что не понимают украинский язык, есть один вопрос: а вам не интересно выучить его? Выучить украинский - не так уж и тяжело...
От некоторых людей исходит страшная ненависть ко всему украинскому. А откуда эта ненависть? Не могу никак понять.
На кого из Ваших героев по характеру Вы больше всего похожи?
Я на всех понемногу похож, потому что из каждого героя беру себе какие-то черты характера. Даже не могу перечислить, потому что просто запутаюсь.
С каким животным Вы могли бы себя ассоциировать?
|Остап Ступка с женой Ириной и дочерью Устиной
Вы себе сами гардероб подбираете или жена что-то советует?
Во многом жена мне советует, и я сам тоже прихожу к ней за советом.
А где покупаете одежду - здесь или за рубежом?
Преимущественно за рубежом.
Часто выезжаете за пределы Украины?
Пытаюсь часто менять обстановку. Чаще всего езжу в Америку.
Что Вам нравится в Америке?
Нью-Йорк... Я там отдыхаю, у меня там много друзей - это ребята из Украины, которые живут в Нью-Йорке уже много лет.
Занимаетесь ли спортом для поддержания фигуры?
Нет, мне хватает спорта на сцене.
Критикует ли Ваш отец иногда Вас - имею в виду, в творчестве?
Да, но эта критика, я бы сказал, продуктивная, направленная на позитивный результат... Она всегда родительская, партнерская.
А чего касалась самая беспощадная критика отца?
Такой не было.
Когда, по вашему мнению, у Украины будет свое кино?
Не знаю, если бы я был Нострадамусом, я бы сказал.
А сами какое кино смотрите?
Мне нравятся психологические фильмы, триллеры, хорошие детективы, вестерны. Смотрю ужасы. Еще нравится авторское кино, например, «Питер Грин».
Не думали ли Вы сами найти какого-то продюсера и снять украинский фильм?
Пока еще я не наигрался как актер... Вообще-то прекрасно было бы найти продюсера, стать режиссером да еще и сыграть в этом фильме главную роль.
Вы, кажется, еще ни с одним из украинских кинорежиссеров не работали.
Нет, не работал. Мне на заграничных режиссеров везет: итальянских, грузинских, российских.
Но будет одно кино. Мне на пути встретилась украинская режиссер - Вера Яковенко. Она сняла фильм - эдакую романтичную историю... Я, правда, не знаю, как он будет называться, рабочее название звучало так: «Сначала был кофе»... В этом фильме я сыграл роль...
Знаю, Вы этот вопрос не любите, но все-таки - как это быть сыном известного отца?
Я уже, так сказать, отошел от всяческих сравнений, и мы с отцом являемся отдельными, абсолютно разными творческими единицами. И сейчас этот вопрос меня не задевает...
Хотите стать популярнее отца?
Ну, кто же не мечтает стать генералиссимусом? (Смеется. - Авт.)
Беседовала Оксана Климончук