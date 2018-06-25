Львов будет претендовать на звание молодежной столицы Европы

Львов стал победителем всеукраинского конкурса, обойдя в финале Винницу, Днепр, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Кременчуг, Луцк, Ровно, Тернополь и Харьков.

Форум первой молодежной столицы Украины в этом году пройдет 6-7 сентября во Львове — Молодежной столице Украины 2018.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-службу ЛГС.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Львов будет подаваться на звание молодежной столицы Европы. Организаторами этого ежегодного конкурса выступает Европейский молодежный форум совместно с Конгрессом Совета Европы.

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Титул молодежной столицы Европы определяют с 2009 года. Первым городом-победителем стал Роттердам, действующая молодежная столица Европы – португальский город Кашкайш.

Молодежную столицу в Украине выбирали впервые. Соответственно, впервые состоится и форум, посвященный этому конкурсу. Инициаторами конкурса являются Министерство молодежи и спорта, Украинский институт международной политики и Национальная молодежная рада Украины.

Львов стал победителем всеукраинского конкурса, обойдя в финале Винницу, Днепр, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Кременчуг, Луцк, Ровно, Тернополь и Харьков.

Города оценивали по уровню участия молодежи в общественно-политической жизни, их занятостью и трудоустройством, предпринимательством, социальным інклюзивністю и образованием, а также присутствием молодежной культуры и творчества.