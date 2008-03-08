В Америке родилась уникальная тройня из пробирки

Редчайший случай в медицинской практике произошел в нью-йоркской клинике. Впервые в США - родилась тройня однояйцевых близнецов, зачатая в пробирке.

Как передает ИТАР-ТАСС, супруги прибегли к искусственному оплодотворению после того, как на протяжении нескольких лет женщине не удавалось забеременеть - теперь же в семье появилось сразу три наследника.

Дело в том, что 31-летней Эллисон ПЕНН подсадили один эмбрион, который через некоторое время поделился на два. После этого один из новых эмбрионов поделился еще раз. Именно в этом заключается уникальность случая, который в Америке произошел впервые.

К сожалению, не обошлось без послеродовых осложнений: у одного мальчика, возможно, не функционирует одна почка. Однако, по заверению врачей, остальные дети здоровы.

Год назад в Америке был зарегистрирован не такой редкий, но не менее интересный случай рождения однояйцевой четверни. В больнице американского города Грейт Фолс на свет появились четыре девочки. Малышки были зачаты естественным путем. Сестры появились на свет при помощи кесарева сечения раньше срока.

В 2005 году в Нью-Джерси родилась не просто однояйцевая четверня, а две пары близнецов - два мальчика и две девочки, родители которых прибегли к искусственному оплодотворению.

Шанс родить таких близнецов выпадает 1 раз на 25 миллионов случаев, отмечают медики.