На Луганщине украинцы открывают собственные прибыльные бизнесы - СМИ

Средства на стартовый капитал украинцы получают через международные благотворительные организации.

Примеры открытия собственного прибыльного дела в Украине, как альтернативы выезда за границу на низкоквалифицированную работу, показывают журналисты. При этом средства на стартовый капитал украинцы получают через международные благотворительные организации.

Согласно информации журналистов, всем кто открыл собственный бизнес, в том числе и на еврогранты, требуются сотрудники. Наибольший спрос сейчас наблюдается на машинистов и трактористов, есть места для управленцев, передает 24.

В материале предоставлялись примеры двух украинцев, которые начали свой бизнес в Украине. Один из них агроном Юрий Талага с Луганщины организовал собственное дело – вместе с работниками занимается ремонтом и утеплением фасадов.

"Ремонтными работами Юрий занимается давно. Ездил по всей стране. Когда в Украине началась война, стал на защиту родины. Вернулся в родной Старобельск и занялся любимым делом. А кроме аграрного дела и строительного бизнеса – он занимается прокатом ремонтного оборудования. Самое современное – закупил на европейские деньги, полученные за создание бизнес-проекта", – говорится в сюжете.

Второй, Александр Трощий организовал в Старобельске собственную СТО. Работников нанял через центр занятости.

"Все, кто пришел в центр занятости, имеют возможность ознакомиться на информационном стенде с перечнем международных благотворительных организаций, которые предоставляют гранты для предпринимательской деятельности. Это реальные положительные примеры, когда люди обращались к международным проектам, писали бизнес-гранты и получали деньги на открытие собственного дела", – говорит заместитель директора Старобельского районного центра занятости Светлана Решетняк.