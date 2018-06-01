Ирина Луценко: Украина ежегодно теряет от домашнего насилия 5 млрд грн

Решения проблемы домашнего насилия позволит создать равные условия для жизни всех граждан и получить позитивные экономические последствия. Об этом на Форуме по внедрению новых механизмов противодействия домашнему насилию в Виннице заявила народный депутат Ирина Луценко.

«Динамика обращений в полицию жертв и свидетелей насилия в семье растет от 120 до 165 тыс в год. И это только те, кто осмелился обратиться в полицию. Ежегодно от домашнего насилия умирает 1,5 тыс женщин, жертвами и свидетелями становятся 3 млн детей. Дети принесут эти проблемы в социум, ведь фактически обречены на роль или жертвы, или обидчика», - отметила Ирина Луценко.

Она подчеркнула, что домашнее насилие провоцирует другие проблемы, с которыми потом сталкивается общество и государство: попрошайничество, проституцию, торговлю людьми. На преодоление последствий домашнего насилия государство ежегодно тратит 5 млрд грн.

«В конце прошлого года мы приняли законы по противодействию домашнему насилию и криминализации таких преступлений. Опыт показывает, что ни одно ведомство или служба не сможет преодолеть эту проблему самостоятельно. Поэтому сейчас на базе Министерства социальной политики создаются положения о том, как пошагово будет выполняться закон. Что делать медику, если он видит нетипичные синяки или переломы, как действовать учителю или школьному психологу, что делают полиция и органы местного самоуправления», - рассказала участникам Форума народный депутат.

Важной частью нового законодательства является обязательная работа с обидчиками. Для них предусмотрены коррекционные программы: «Закон прописывает профилактику и воспитание обидчика, пока его поведение не изменится. Криминализация домашнего насилия не означает, что все сразу садятся в тюрьму, нет. В законе прописан ряд мер для того, чтобы вывести обидчика из такой модели поведения».

По словам Ирины Луценко, новое законодательство и активная работа по его имплементации в корне меняют философию отношения к проблеме насилия в семье.

«Почему-то считалось, что домашнее насилие - это только проблема мужчины и женщины. Закрыли дверь - и никто не имеет к этому отношения. Ни полиция, ни суды, ни соседи, ни власть - разбирайтесь между собой. Но теперь отношение государства изменилось, мы вводим нулевую толерантность к насилию в семье. Это означает, что каждый гражданин, независимо от того, где он находится - на работе, на улице, дома - имеет право на защиту», - подчеркнула Ирина Луценко.

Напомним, закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию был принят Верховной Радой 7 декабря 2017 и уже вступил в силу. Закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины с целью реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями принят 6 декабря 2017, вступает в действие с января 2019 года.