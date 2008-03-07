Тимошенко: Украина может обратиться к США, чтобы восстановить коммунальное хозяйство

Украина может обратиться за финансовой поддержкой по программе США «Вызовы тысячелетия» для реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя результаты встречи с госсекретарем США Кандолизой РАЙС.

Она отметила, что по этой программе по запросу стран им предоставляются существенные средства через гранты для совершенствования различных сфер.

В частности, для Украины такой сферой может быть жилищно-коммунальное хозяйство, которое, по ее словам, на сегодняшний день находится в разрушенном состоянии.

Как сообщалось, 4 декабря 2006 года Украина и корпорация "Вызовы тысячелетия" подписали соглашение о реализации пороговой программы в Украине, предусматривающей выделение украинской стороне 45 миллионов долларов на реализацию программы по борьбе с коррупцией.