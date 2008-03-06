УкрГаз-Энерго заявляет о давлении на судей

ЗАО «УкрГаз-Энерго» призывает отдельных представителей правительства и НАК «Нафтогаз Украины» прекратить авантюры на газовом рынке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «УкрГаз-Энерго», переданному УНИАН.

“Упрямо игнорируя реальные вызовы, стоящие перед энергетической безопасностью государства, отдельные представители правительства и НАК «Нафтогаз Украины» пытаются совершать силовые препятствия законной хозяйственной деятельности совместного предприятия «УкрГаз-Энерго», блокировать расчеты с контрагентами, сорвать миллиардные поступления в государственный бюджет, спровоцировать искусственный дефицит природного газа в стране”, – говорится в сообщении.

Компания отмечает, что на сегодня «УкрГаз-Энерго» – единственный импортер, который имеет действующий долгосрочный внешнеэкономический контракт на снабжение природного газа в Украину. Компания осуществила все предусмотренные действующим законодательством действия для надлежащего таможенного оформления и поставок газа в марте 2008 года и заверяет своих потребителей, что в полном объеме обеспечит их потребности в природном газе.

“Не создав ни одной альтернативы ресурса «УкрГаз-Энерго», не подписав контракта хотя бы на кубометр природного газа с любым поставщиком, правительство делает все возможное для противоправной блокировки нашей работы”, – отмечено в сообщении.

В частности, компания отмечает, что на судебные органы и лично на судей, которые рассматривают дела относительно ЗАО «УкрГаз-Энерго», оказывается административное давление, целью которого является принятие заведомо неправомочных решений. Отдельные представители Кабинета Министров даже не скрывают в официальных комментариях, что результаты этих дел уже им известны, хотя ни один судебный процесс сегодня не закончен.

“Такое вмешательство грубо нарушает охраняемые Конституцией и законами Украины права не только нашей компании, но и многих предприятий и организаций, которые вынуждены безлимитно (то есть противозаконно) потреблять газ из ресурсов ЗАО «УкрГаз-Энерго». Поток лжи о деятельности нашей компании, тиражируемый правительственными чиновниками разных уровней через средства массовой информации, уже давно вышел за пределы здравого смысла”, – утверждает компания.

Также компания отмечает, что тяжело апеллировать к законности и Конституции в условиях, когда Кабинет Министров своими постановлениями нарушает законы Украины и подменяет решение судов, фактически позволяет НАК «Нафтогаз Украины» "красть газ, на собственное усмотрение толкует соглашения и контракты". Впрочем, ЗАО «УкрГаз-Энерго» все же надеется, что энергетическая безопасность государства перевесит "болезненные политические амбиции" отдельных украинских правительственных чиновников, а система газоснабжения отечественных потребителей будет приведена в соответствие с законодательством Украины.