Из-за российской агрессии украинцы поняли, как много лжи им говорили о Второй мировой - Вятрович

Из-за нынешней войны на Донбассе люди поняли, что война – это страшная трагедия, а не веселое событие, которое стоит праздновать.

Введенная несколько лет назад новая памятная дата – 8 мая, День памяти и примирения достаточно активно приживается в Украине, считает директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

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В интервью радио Донбасс.Реалии Вятрович рассказал, что впервые мы отмечали этот день в 2014 году, через несколько месяцев после Майдана.

Он отметил, что в связи с началом войны на Донбассе, "переосмысление Второй мировой очень ускорилось в Украине". "Процессы, которые затянулись на 25 лет, произошли буквально за несколько лет", - подчеркнул Вятрович.

По его словам, после российской агрессии украинцы поняли, как много лжи им говорили про Вторую мировую войну. "Поняли, что война – это страшная трагедия, а не веселое событие, которое стоит отмечать такими (способами – ред.), как это делалось в советские времена, а потом уже в независимой Украине", - отметил он. По его мнению, именно поэтому так легко пошла новая символика в виде мака, поэтому так легко отказались от "георгиевских" лент. "Начали в первую очередь говорить о памяти и примирении. Начали говорить о людях, а не о каких-то там народных массах. Начали чтить память, а не праздновать", - подчеркнул Вятрович.