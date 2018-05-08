"Фашистские преступники": "Интер" попал в скандал из-за видео с концерта к 9 мая
Украинский телеканал "Интер" оказался в центре очередного скандала из-за программы к 9 мая.
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В сети появилось видео эпизода "праздничного концерта по случаю Дня победы", в котором один из ведущих Андрей Доманский произносит речь в стиле российской пропаганды.
"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", – сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром.
"Это мы 9 мая приносим цветы к Вечному огню, это мы каждый год восстанавливаем памятники воинам, что пали в борьбе с фашизмом, мы – это наша Украина, это Украина, которая была оккупирована и победила, несмотря ни на что", – сказал Доманский.
Пользователи соцсетей в комментариях выражают свое возмущение риторикой, которая звучит из уст ведущих "Интера".
Видео: twitter.com/Thi1teenth
У нас точно в стране идет война?— Thirteen 🔞 (@Thi1teenth) 7 мая 2018 г.
Посмотрите что Интересует будет 9мая. pic.twitter.com/bMGXLvozq5