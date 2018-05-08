День Победы 9 мая: как отмечается, история и традиции праздника в Украине и мире

Сегодня в Украине 9 мая отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Когда в Украине отмечают День памяти и примирения, а когда День победы над нацизмом? Останется ли 9 мая выходным днем? Как его сейчас отмечают у нас в стране? УНИАН подготовил подробный материал с ответами на все эти вопросы.

Когда победу над нацизмом отмечают в разных странах мира и почему

Как известно, День Победы в США, Великобритании и большинстве стран Западной Европы отмечается 8 мая. Причина этого заключается в следующем: в ночь на 7 мая в Реймсе был подписан предварительный протокол о капитуляции Германии, согласно которому с 23 часов 8 мая боевые действия прекращались на всех фронтах. Антигитлеровская коалиция его официально приняла 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени – в то время в Москве уже было 00:01 9 мая. Следовательно, большинство стран мира отмечает День Победы над нацизмом 8 мая, а страны бывшего СССР – на день позже, 9-го.

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В Украине День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов отмечается 9 мая. Эта памятная дата была установлена Верховной Радой Украины лишь 9 апреля 2015 года законом "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" в рамках голосования за пакет законов о декоммунизации.

С тех пор 9 мая отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ведь, как известно, термин "Великая Отечественная Война" использовали в бывшем СССР, чтобы подчеркнуть, что в войне 1941-1945 годов граждане защищали Советский Союз как общее Отечество.

Как свидетельствует прошлогодний опросу группы "Рейтинг", для 82% опрошенных украинцев День Победы 9 мая является праздником со значимым символизмом. В то же время, 7% считают 9 мая пережитком прошлого, 9% - обычным или выходным днем, 2% - не определились.

Вместе с тем в Украине на государственном уровне вот уже несколько лет подряд отмечают День памяти и примирения 8 мая. Появился официальный символ – маки и лозунг: "Никогда снова!". Возможный перенос выходного на 8 мая, таким образом, должен завершить процесс перехода.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович также считает, что выходной день в Украине нужно перенести с 9 мая на 8 мая. По его словам, это нужно для того чтобы чествовать всех погибших во Второй мировой войне, "для того, чтобы мы могли отмечать день памяти". "9 мая используют для разного рода политических шоу левых и пророссийских сил в Украине", - убежден Вятрович.

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При этом мероприятия по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом пройдут и 8, и 9 мая. Почти все мероприятия будут проходить в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне. Участие в них примет президент Украины Петр Порошенко.

"8 мая – это дань памяти погибшим, это день памяти, мы должны низко склонить голову перед ними... Я чту их память и буду их вспоминать 8 мая. И 9 мая – это день чествования живых. И мы должны прийти и чествовать ветеранов, которые отдавали все, что есть, для победы и обеспечить День победы... 8 и 9 мая остаются, и они объединяют страну", – отмечал президент.

В этом году 8 мая Порошенко примет участие в открытии фотовыставки «Герои» в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне. В 22.40 с участием главы государства в музее состоится акция «Первая минута мира».

9 мая президент примет участие в церемонии памяти погибших по случаю 73-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Кроме того, с участием Порошенко состоится церемония принятия военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В разных городах Украины в эти дни пройдут памятные мероприятия, митинги-реквиемы и возложения цветов. Мероприятия, приуроченные к памятным датам, пройдут и в Киеве. 8 мая в Киеве пройдет художественная программа "Годам никогда память не стереть", а 9 мая состоится торжественная церемония возложения цветов к Могиле неизвестного солдата в парке Вечной славы. При этом на 9 мая в Киеве заявлена только одна акция "Бессмертный полк" (когда люди выходят с портретами своих погибших родственников) с 3 тыс. участников. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте КГГА.

Как День победы над нацизмом отмечают в США и Европе:

В США 8 мая памятная дата, но не государственный праздник. Торжества организуют Ассоциации ветеранов Второй мировой войны, которые действуют во многих городах. Самым известным мероприятием является церемония возложения венков к Национальному мемориалу Второй мировой войны в Вашингтоне.

В Великобритании день победы над фашизмом также не является официальным праздником. Ежегодно 8 мая у Кенотафа – обелиска в центре Лондона, воздвигнутого в память погибших в двух мировых войнах, – проходит специальная церемония и поминальная служба в присутствии членов королевской семьи.

Во Франции же 8 мая - День освобождения от фашизма - государственный праздник, являющийся выходным днем. Президент республики возлагает венки к Могиле неизвестного солдата у Триумфальной арки в Париже. На церемонию приезжают ветераны, и президент вручает им памятные подарки. В Париже и других городах проходят военные парады и массовые праздничные мероприятия.

В Германии 8 мая не является выходным днём, тем не менее в этот день, как правило, проводятся памятные мероприятия, особенно в круглые годовщины. По случаю юбилеев окончания войны канцлер или президент ФРГ выступает с речью, посвященной этой дате.