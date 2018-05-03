"Мне все равно, кто у тебя умер!": в Ривне водитель маршрутки отказался бесплатно везти сына погибшего бойца АТО
В Ривне водитель маршрутки отказался бесплатно везти 14-летнего сына погибшего воина Вячеслава Мирошника. Это произошло в третью годовщину гибели бойца.
Об этом рассказала вдова героя АТО Любовь Шелкович, передают "Факты".
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"Мой сын Иван при входе в маршрутку показал водителю удостоверение погибшего отца. Однако маршрутчик заставил ребенка заплатить за проезд. Причем взял полную стоимость — как со взрослого, а не как со школьника. Хотя по закону родственники погибшего в АТО воина имеют право на бесплатный проезд. "Мне все равно, кто у тебя умер!", - сказал при этом водитель.
"Наверное, водитель мало зарабатывает. А для меня это еще одна рана в душе", — сказал сын матери, когда вернулся домой.
Отмечается, что Вячеслав Мирошник был успешным предпринимателем в Ривне. На фронт ушел добровольцем, взяв свой микроавтобус, на котором перевозил раненых. Он прошел Дебальцевский котел, был ранен. Врачи не смогли спасти бойца. У него осталось четверо сыновей.
Как сообщал УНИАН, 18 апреля около полусотни участников АТО прибыли на предприятие “Автолегион-Варванськой Ю.В.” для общения с директором и водителем марштутки №134, который в этот день неудачно пошутил над матерью погибшего в зоне АТО бойца.