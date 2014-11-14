Забор под АП пытались снести члены организации «Нарния» - милиция
Правоохранители задержали парней, которые пытались сломать забор возле Администрации президента.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной милиции, пишет Радио Свобода.
"Сегодня около 15.00 к Администрации Президента, на улице Банковой, подошло около 30 человек. Вскоре толпа начал ломать забор возле государственного учреждения", - говорится в сообщении.
При себе молодые люди имели плакаты с надписями "Долой забор". В настоящее время задержаны 16 человек.
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"Для установления всех обстоятельств совершенного они будут доставлены в Печерское районное управление столичной милиции. Правоохранители изъяли газосварочный аппарат", - отметили в столичной милиции.
Решается вопрос о привлечении к административной ответственности лиц, причастных к указанному инциденту.
Как сообщает, в свою очередь, INSIDER, активисты являются членами организации "Нарния".