Боевики обстреляли завод Ахметова: есть раненые



Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

"В ходе вчерашнего минометного обстрела ранены сотрудница Авдеевского коксохимического завода и работник подрядной организации. Раненые доставлены в заводскую медико-санитарную часть. Угрозы их жизни нет. Инфраструктуре предприятия нанесены серьезные повреждения. Идет оценка нанесенного ущерба", - отмечается в сообщении.

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Согласно сообщению, снаряды попали в район рампы коксового цеха №2, а также задели смолоперегонный цех и цех фталевого ангидрида.

При этом основное технологическое оборудование не пострадало.

В компании отмечают, что это уже второй мощный артиллерийский обстрел Авдеевского коксохима за последние несколько дней.

"1 ноября на территорию завода упали шесть снарядов. Повреждения нанесены зданиям кристаллизации нафталина и санбыткорпуса №10. Нарушена работа газо- и паропроводов, водоводов горячей воды", - отмечает компания.

Согласно сообщению, территория Авдеевского коксохимического завода постоянно подвергается артиллерийским и минометным обстрелам.