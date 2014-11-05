Боевики обстреляли завод Ахметова: есть раненые
Группа "Метинвест" заявляет о минометном обстреле Авдеевского коксохимического завода 4 ноября.
Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".
"В ходе вчерашнего минометного обстрела ранены сотрудница Авдеевского коксохимического завода и работник подрядной организации. Раненые доставлены в заводскую медико-санитарную часть. Угрозы их жизни нет. Инфраструктуре предприятия нанесены серьезные повреждения. Идет оценка нанесенного ущерба", - отмечается в сообщении.
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Согласно сообщению, снаряды попали в район рампы коксового цеха №2, а также задели смолоперегонный цех и цех фталевого ангидрида.
При этом основное технологическое оборудование не пострадало.
В компании отмечают, что это уже второй мощный артиллерийский обстрел Авдеевского коксохима за последние несколько дней.
"1 ноября на территорию завода упали шесть снарядов. Повреждения нанесены зданиям кристаллизации нафталина и санбыткорпуса №10. Нарушена работа газо- и паропроводов, водоводов горячей воды", - отмечает компания.
Согласно сообщению, территория Авдеевского коксохимического завода постоянно подвергается артиллерийским и минометным обстрелам.