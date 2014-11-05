Боевики обстреляли Донецк: погиб 1 мирный житель, еще 4 ранены

Во второй половине дня 4 ноября террористами велись артобстрелы Куйбышевского и Киевского районов города Донецка.

Как сообщает сайт Донецкого горсовета, во время артобстрела погиб мирный житель, еще 4 человека получили ранения и находятся в медицинских учреждениях.

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По данным горсовета, в результате попадания снарядов и возникших после этого пожаров повреждены частные жилые дома по адресам: ул. Морозова, д.58, ул. Морозова, д.61, ул. Гаджибекова, д.24, ул. Башкирская, д. 53, полностью уничтожен дом по ул. Башкирская, 55.

Коммунальные службы продолжают вести ремонтно-восстановительные работы.

В результате артобстрелов, осколочные повреждения получили газопроводы по ул. Чехословацкая 79, Курчатова 109, Софийская 6,7, 17, 56.

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5 ноября в Донецке без газоснабжения 2560 абонентов, среди них 5 многоквартирных домов, 1834 домов частного сектора.

По состоянию на 9.30 5 ноября в Донецке относительно спокойная обстановка, сообщения о происшествиях в районах не поступают.