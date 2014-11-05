Консерванты и яд: около 75% произведенного в Украине майонеза опасно для здоровья (видео)

В Украине производитель имеет право изготавливать майонез без яиц, хотя рецептура продукта предполагает их использование, говорится в сюжете "Территории обмана", передает ТСН.

Согласно последним исследованиям центра независимых потребительских экспертиз, качественный продукт изготавливают только два из восьми производителей майонеза в Украине. Другие используют консерванты или ядовитый бензопирен, который может вызвать рак и даже мутации.

Опасность в себе несет и упаковка продукта. Она состоит из нескольких слоев, самый важный из которых внутренний - он контактирует с продуктом. Если в середине упаковка такая же, как и снаружи, то она сделана из обычного полиэтилена, а это чревато интоксикацией и пищевым отравлением.

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Если упаковка внутри серебристая, то внутренний слой может быть изготовлен с добавлением алюминия, а для соединения этих слоев часто используют клей с большой дозой опасной химии.

По результатам эксперимента, в котором пытались выдавить продукт из упаковки, оказалось, что в 4 банках остается 67 граммов, а в мягких тюбиках - гораздо больше. На этой маленькой разницы производители экономят миллионы. С наименьшей партии упаковок - это сто тысяч тюбиков - сэкономленными граммами можно наполнить еще триста упаковок.