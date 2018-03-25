Надя.ru. Продолжение следует

Шевченковский райсуд Киева определил меру пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей на протяжении 59 дней, до 20 мая этого года.

Еще несколько дней назад скептики и оппозиция смеялись над заявлениями Юрия Луценко. Вечером 21 марта в зале Верховной Рады не было голосов за арест Савченко – хотели только лишить его депутатской неприкосновенности.

Еще несколько дней назад скептики и оппозиция смеялись над заявлениями Юрия Луценко. Вечером 21 марта в зале Верховной Рады не было голосов за арест Савченко – хотели только лишить его депутатской неприкосновенности

Но после Надиных «сюрреалистических» эфиров и, собственно, фильма от ГПУ критическая масса голосов набралась. Доказательства очевидны, и их трудно отрицать.

Надя лично готовила убийства и взаимодействовала с представителями оккупационных российских войск на Донбассе, договаривалась о координации, получала от террористов оружие и тому подобное.

Только это – согласование с врагом планов государственного переворота – уже является основанием для осуждения Савченко.

Сегодня Наде можно инкриминировать ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины «действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой»; ст.112 «посягательство на жизнь президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, народного депутата Украины, премьер-министра Украины, члена Кабинета Министров Украины и тому подобное... – наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой»; ст.113 «совершение с целью ослабления государства взрывов, поджогов или иных действий, направленных на массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений или иного вреда их здоровью, на разрушение или повреждение объектов, имеющих важное народнохозяйственное или оборонное значение, – наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой».

Можно долго отвлеченно говорить о том, что спецоперация СБУ и ГПУ по делу "Савченко – Рубан» является ремейком операции "Трест" ОГПУ, образца 1921-1926 годов.

Да, Наде создали иллюзию того, что существуют командиры частей ВСУ, которые готовы принять участие в перевороте. Не исключено, что, кроме Рубана и самой Савченко, обнаружат еще несколько сообщников, а все остальные фигуранты окажутся в роли агентов украинских спецслужб.

Надя действительно готовилась к кровавой бане. Я раньше писал и сейчас повторяю, что она психологически готова к убийствам, в том числе мирного населения. Ибо "успешные перевороты бескровными не бывают" (ее слова на встречах во Львове в 2016 году)

Однако Надя действительно готовилась к кровавой бане. Я раньше писал и сейчас повторяю, что она психологически готова к убийствам, в том числе мирного населения. Ибо "успешные перевороты бескровными не бывают" (ее слова на встречах во Львове в 2016 году). Как сказал Рубан на оперативном видео: "Нужен хаос, хаоса бояться не нужно – хаосом нужно управлять". Я так понимаю, что "управлять" должны не в Киеве, а в Москве.

Юрий Луценко прав, когда говорит, что Савченко вернулась из России туго напичканной российской пропагандой. Очевидно, что с ней все это время работали и в Украине. Начиная с подготовки тезисов и ораторских навыков и заканчивая подготовкой видеороликов.

Конечно, Надя утверждает, что вся история с оружием и переворотом – это была "шутка", "сюрреализм" и "проверка системы". Но это – слабый аргумент, в которой не верят даже ее бывшие поклонники.

В то же время, для меня, как эксперта, важен не столько анализ материалов дела (это – работа суда), а то, что осталось за кадром прокурорского фильма. В контексте истории Савченко выплыло несколько тем, на которые должна быть дана экспертная рефлексия.

Во-первых, Надя и ее кураторы переоценили революционную ситуацию в Украине. Она (революционная ситуация) еще не сложилась. Поэтому роль народовольцев (провокаторов народного восстания), которую они на себя хотели примерить, оказалась карикатурной.

Украинцы действительно не любят власть. И есть, за что не любить.

Люди на кухне говорят о том, что готовы подвести литр-другой бензина для того, чтобы сжечь Верховную Раду, и лично перестрелять с десяток депутатов. Но дальше кухни радикализм не идет. Кроме Нади Савченко и нескольких криминальных «робин гудов» до нее, никто не собирался практически воплотить свои "мечты" в жизнь.

Украинцы не склонны к терроризму. Это не наше национальное дело

Украинцы не склонны к терроризму. Это не наше национальное дело.

Однако это не означает, что условия для революции не возникнут при благоприятных обстоятельствах.

Во-вторых, у нас остается правовая неопределенность в отношении «ДНР» и «ЛНР». Во время заседания Шевченковского райсуда адвокат Савченко на заявление прокуроров о связи Нади с террористами «ЛДНР» ответил, что никаких документов, которые определяют эти образования как «террористические» в украинском законодательстве не существует.

И он действительно прав. Украинская власть умышленно избегала все это время точного правового определения оккупационных администраций РФ как террористических структур. Теперь Савченко говорит о том, что она имела право вести любые переговоры с Захарченко, Плотницким, "Ташкентом" и т.п., так как они не определены в Украине как террористы.

Также история Савченко должна стать началом расследования деятельности Виктора Медведчука. Этот персонаж должен уйти в историю нашей страны, а не определять ее будущее.

В пользу необходимости разработки этой темы свидетельствует и перечень тех, кто солидаризировался с Савченко в Верховной Раде: представители партии "За жизнь" Мураев и Рабинович, человек Медведчука – Нестор Шуфрич, депутаты "Оппоблока" и другие. Я не удивлюсь, что в апелляционном суде именно Шуфрич, Мураев и Новинский захотят взять Надю на поруки.

Кроме того, 23 марта представитель бандформирования «ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что Савченко может рассчитывать на помощь «Луганской республики». «Если над Савченко нависнет угроза потерять свободу, она может обратиться в ЛНР за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос», – сказал он.

И еще одно. Надя попала за решетку во вторую годовщину осуждения российским судом. 22 марта 2016 решением городского суда Донецка Ростовской области РФ Савченко была приговорена к 22 годам заключения. Карма.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества