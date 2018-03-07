Собчак уже ездила в Крым без согласия Украины

Собчак в середине апреля 2014 года провела три дня в аннексированном Россией Крыму.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак посещала оккупированный Крым в апреле 2014 года.

Читайте такжеСайт Собчак взломали и разместили коллаж с Жириновским и бутылкой воды "Жирик" (фото)Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко на своей странице в Facebook.

В качестве доказательства своих слов Козенко привел совместный репортаж Собчак и российского журналиста Антона Красовского "Исконно няш" для "Сноб.ru".

"В тексте по итогам той поездки, опубликованном на сайте "Сноб", автором которого значится сама Собчак, Крым называется освобожденной территорией Российской Федерации, а Симферополь – русским городом", - отмечает депутат Госдумы РФ.

"Значит, в апреле 2014-го Ксении Собчак не нужно было украинское разрешение для посещения Крыма. А теперь вот понадобилось", - добавил он.

Стоит отметить, что во время своей поездки в аннексированный Крым Собчак встречалась с так называемым прокурором полуострова Наталией Поклонской.

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. В то же время в посольстве Украины опровергли просьбу Собчак насчет разрешения посетить Крым.

Глава украинского МИД Павел Климкин назвал намерения Собчак въехать в Крым через Украину, чтобы проводить там кампанию для участия в нелегитимных выборах президента РФ "политической шизофренией".