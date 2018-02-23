Польские полицейские открыли огонь по украинским и грузинским заробитчанам, есть раненые

Прокуратура проверяет, легально ли они находились на территории страны и имели необходимые разрешения на работу.

В Польше трое человек попали в больницу с огнестрельными ранениями. Они граждане Украины и Грузии. Огонь по ним открыли местные правоохранители в результате столкновения.

Как пишет 24 канал со ссылкой на местное издание Dziennik Lodzki, в ночь на 23 февраля правоохранители, которые патрулировали город Згеж (Лодзинское воеводство), заметили группу людей, которые распивали алкоголь и вели себя агрессивно. Полицейские решили проверить их документы. Однако в ответ неизвестные мужчины начали вести себя еще более агрессивно, а в стражей порядка полетели камни и тротуарная плитка.

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После этого один из полицейских произвел предупредительный выстрел в воздух. Когда этого оказалось недостаточно, правоохранители несколько раз выстрелить в сторону нападавших. Трое из них получили ранения ног и были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.

Также травму головы получил один из полицейских.

Как пишет издание, всего было задержано 13 человек. Все они граждане Украины и Грузии, которые работали в Польше. Прокуратура проверяет, легально ли они находились на территории страны и имели необходимые разрешения на работу.