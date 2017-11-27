В Польше задержали мошенников, подделывавших разрешения на трудоустройство украинцев

В Польше задержали мошенников, которые подрабатывая разрешения незаконно трудоустраивали украинцев. Об этом сообщает "Польское радио".

"Получением путем мошенничества разрешений на работу в Польше для граждан Украины с целью финансовой выгоды занималась организованная преступная группа, которую разбил Бескидский отдел Пограничной службы Польши. Задержаны 5 человек с Мазовцкого воеводства, в частности возможный лидер группы", - говорится в сообщении.

Как отметили в Бескидскому отделе Пограничной службы в Перемышле, правоохранители отслеживали группу в течение двух лет.

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Было установлено, что члены группы путем мошенничества производили в Мазовецком воеводском управлении разрешения на работу типа "А" для граждан Украины, которое позволяет находиться в Польше без перерыва в течение 365 дней и легально работать в течение этого периода. Подделку разрешений проводили на конкретный заказ, а сбором таких заказов занимался 40-летний предприниматель из-под Варшавы.

"Члены преступной группы искали жителей Варшавы и ближайших районов, которые находятся в трудной материальной ситуации. Эти лица подавали в мазовцкое воеводство ходатайство о получении разрешения на работу для иностранца", - говорится в сообщении.

Полученные таким образом разрешения на работу отправляли в Украину и тут продавали украинцам, которые на их основании в консульстве Польши получали визы с разрешением на работу. Цена такого разрешения составляла от 500 до 1000 долларов.