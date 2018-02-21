В ГСЧС рассказали о поисках тела студентки Университета Богомольца, прыгнувшей с моста Патона

С начала поисковых работ обследовано 121,7 га акватории Днепра, поиск продолжается.

Водолазы пока не нашли тело девушки, которая 30 января в Киеве прыгнула с моста Патона в Днепр. Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Киеве.

Читайте такжеВ Киеве нашли рюкзак пропавшей иностранной студентки-медика - СМИ«20 февраля спасателями обследовано 21 га акватории реки Днепр. Для поиска девушки привлечены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, водолазы КГГА и спасатели мобильного спасательного центра ГСЧС Украины. С начала поисковых работ водолазами обследовано 121,7 га акватории реки Днепр", - отмечается в сообщении.

Спасатели сообщают, что пока водолазы обследуют Днепр в районе ул. Садовая, 120 до острова Водников. Визуальный поиск производится двумя группами от Дарницкого до Южного моста.

Поисковые работы будут продолжаться в течение светового дня.

Как сообщал УНИАН, 30 января в Киеве 19-летняя студентка из Туркменистана не вернулась домой из медуниверситета. По факту ее исчезновения 31 января было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Впоследствии расследование установило, что девушка в день исчезновения прыгнула в Днепр с моста Патона. По обнародованной в СМИ информации, на такой поступок девушку могли подтолкнуть трудности, которые возникли у него во время учебы в вузе, а также разногласия с его руководством. В связи с этим в ЕРДР внесены сведения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

В то же время в Национальном медицинском университете им. А. Богомольца заявили, что Мукаддас Насирлаева была отчислена из вуза за нарушение миграционного законодательства. По информации администрации университета, срок действия визы девушки закончился 17 декабря 2017 года, и до конца января она не оформила вид на жительство и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу.

"18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Насирлаевой на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей вторично лично сообщили о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась", - добавили в вузе.