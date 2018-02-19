Самоубийство студентки в Киеве: руководство универистета Богомольца отстранило замдекана

Замдекана отстранили на время расследования ситуации по обстоятельствам исчезновения 19-летней студентки из Туркменистана.

Руководство Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца отстранило от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину на время расследования ситуации с пропавшей студенткой, гражданкой Туркменистана.

Об этом сообщает пресс-служба университета на своем официальном сайте.

«Заявление заместителя декана Тимохиной Т.А. об отстранении удовлетворено. Соответствующий приказ №314 подписан 19 февраля в связи с проведением расследования Соломенским управлением полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве по обстоятельствам исчезновения Мукаддас Насирлаевой», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что университет прилагает максимум усилий, чтобы способствовать установлению обстоятельств исчезновения девушки 30 января.

Читайте такжеВ Киеве возле университета Богомольца устроили акцию из-за самоубийства студентки из Туркменистана (фото)«Национальный медицинский университет имени Богомольца всячески будет способствовать правоохранительным органам в расследовании исчезновения Мукаддас Насирлаевой. Продолжается внутренняя служебная проверка», - отметили в университете.

Как сообщал УНИАН, в Киеве открыто уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана. По данным СМИ, к суициду девушку могли подтолкнуть трудности в учебе и недоразумения с руководством вуза.

Согласно сообщению прокуратуры Киева, 30 января в Киеве девушка вышла из вуза, где училась, но домой не вернулась.

По факту ее исчезновения 31 января было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В дальнейшем расследование установило, что девушка в день исчезновения прыгнула в Днепр с моста Патона.