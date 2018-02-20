Вятрович рассказал, сколько раз в Польше оскверняли украинские памятники

Правоохранительные органы Польши не обнаружили виновников, польские власти памятников не восстанавливали.

Переговоры Украины и Польши о легализации памятников, сооруженных без соблюдения действующего законодательства, продолжались минимум от 2014 года. Стороны договорились не трогать монументы, однако на польской территории этой договоренностью пренебрегли - с 2014 до 2017 года там произошло 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе - на могилах.

Читайте такжеЗакон о запрете "бандеровской идеологии" может спровоцировать антиукраинские заявления в Польше - ВятровичОб этом заявляет глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает ТСН.

"Их исполнителями были сначала неизвестные вандалы, потом ответственность за часть уничтожений взяли на себя некоторые общественные объединения. Несмотря на это, правоохранительные органы Польши не обнаружили виновников, памятников не восстановили, власть не осудила вандализма", - подчеркнул он.

Также ученый напомнил, что в 2017 года произошло четыре акта осквернения польских памятников в Украине.

"Всех их осудили как представители власти, так и общественно-политических сил (включительно с националистическими). В конце все четыре места (в том числе не легализированные) восстановлены усилиями украинской стороны", - добавил Вятрович и отметил, что украинская сторона выдвинула требование симметричного восстановления украинских памятников, однако этого не произошло.

"Наоборот: в преддверии празднования 70 годовщины акции "Висла" с трансляцией в прямом эфире уничтожают украинский памятник на кладбище в Грушовичах. Акт вандализма - в том числе и над государственным гербом Украины - одобрили в заявлениях польские Министерство культуры и Институт национальной памяти", - напомнил Вятрович.

Он подчеркнул, что изменения в закон об институте национальной памяти ставят точку в возможности исторического диалога, поскольку вводят уголовную санкцию за выражение положительных оценок части по украинской истории. На встрече вице-премьеров государств с украинской стороны к проблемам, которые поднимались ранее (восстановление памятников, снятие запрета въезда ответственным лицам из Украины) прибавилось предостережение о необходимости изменить закон, который не только останавливает диалог историков, но и ставит под угрозу права всех украинцев в Польше, рассказал Вятрович.

"То есть, в результате польских инициатив, мы оказались уже где-то на минус третьем этаже, в сравнении с прошлым годом. А с польской стороны звучит "наивное" удивление "чего не удалось договориться по вопросу возобновления мест памяти и поисково-эксгумационных работ?" - заметил ученый.

"... идя на переговоры ставим перед собой две задачи: решение проблемы и сохранение нормальных отношений с визави. Похоже, ни одна из этих задач не является важной для тех, кто сидит напротив нас за переговорным столом", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 26 января Сейм Польши принял закон об изменениях в закон об институте национальной памяти. Законопроект состоит из двух частей. Согласно первой, к ответственности будут привлекаться все, кто возражает, поддерживает или пропагандирует преступные, по мнению поляков, действия ОУН и УПА. Закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом. Во второй группе изменений речь идет об уголовной ответственности лиц, которые очерняют роль Польши во Второй мировой войне, например, "приписывают польскому народу или государству ответственность или соучастие в преступлениях, совершенных Третьим рейхом". 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал этот закон.