В Житомире возобновлено обучение в школах и других учреждениях после карантина
13:51, 19 февраля 2018Общество
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Карантин прекратили во всех общеобразовательных, внешкольных учебных заведениях и учреждениях профессионально-технического образования.
УНИАН
В Житомире с понедельника, 19 февраля, возобновлен образовательный процесс во всех общеобразовательных учебных и других заведениях города.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, обучение возобновлено в связи с уменьшением количества учеников, заболевших гриппом и ОРВИ, а также определенной нормализацией эпидемиологической ситуации.
Карантин прекратили во всех общеобразовательных, внешкольных учебных заведениях и учреждениях профессионально-технического образования.
Напомним, в Житомире 2 февраля было временно приостановлено обучение в школах из-за ОРВИ.
Однако с 8 февраля профильная комиссия горсовета продлили карантин еще на неделю. Сегодня обучение восстановили.
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