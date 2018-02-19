В Житомире возобновлено обучение в школах и других учреждениях после карантина

Карантин прекратили во всех общеобразовательных, внешкольных учебных заведениях и учреждениях профессионально-технического образования.

В Житомире с понедельника, 19 февраля, возобновлен образовательный процесс во всех общеобразовательных учебных и других заведениях города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, обучение возобновлено в связи с уменьшением количества учеников, заболевших гриппом и ОРВИ, а также определенной нормализацией эпидемиологической ситуации.

Карантин прекратили во всех общеобразовательных, внешкольных учебных заведениях и учреждениях профессионально-технического образования.

Напомним, в Житомире 2 февраля было временно приостановлено обучение в школах из-за ОРВИ.

Однако с 8 февраля профильная комиссия горсовета продлили карантин еще на неделю. Сегодня обучение восстановили.