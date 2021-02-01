Ракета-носитель Hyperbola-1 разбилась / фото Cosmic Penguin
В понедельник, 1 февраля, китайская частная компания iSpace осуществила неудачную попытку запуска ракеты-носителя Hyperbola-1.
Об этом сообщает Space News.
Через несколько минут после запуска на космодроме в Цзюцюани ракета разбилась. Причина аварии неизвестна.
Запуск ракеты Hyperbola-1 стал третьей попыткой запуска Китая в 2021 году.
iSpace стала первой частной компанией Китая, которая вывела на орбиту ракету-носитель Hyperbola-1.
фото Cosmic Penguin
фото Cosmic Penguin
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