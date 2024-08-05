Правда, другие ученые говорят, что практическая полезность такой установки весьма сомнительна.

Гидроэнергетика широко представлена во всем мире преимущественно обычными ГЭС, хотя бывают и более экзотические варианты – например, электростанции, использующие энергию прибоя или прилива. Группа китайских ученых из Даляньского технологического университета пошла дальше и придумала "дождевую" электростанцию.

Как следует из научной статьи, опубликованной в журнале ACS Applied Materials & Interfaces, китайцы назвали свою установку супергидрофобным магнитоэлектрическим генератором.

Конструкция электростанции проста: небольшая кастрюля в качестве каркаса, магнит и натянутая водоотталкивающая магнитная пленка с прикрепленной к ней катушкой. Когда на пленку падают капли воды, происходит кратковременная деформация пленки, в результате чего катушка немного смещается относительно магнита внутри кастрюли. В процессе этого генерируется крошечный электрический заряд.

Видео дня

В ходе практических испытаний ученые роняли капли воды с высоты 50 сантиметров. За 200 секунд работы устройство обеспечило выработку электрического тока на уровне 13 миллиампер. В процессе удалось зарядить небольшой конденсатор, заряда которого хватило, чтобы запитать светодиоды и небольшие вентиляторы.

Благодаря гидрофобной поверхности пленки капли дождя быстро сбрасывались всторону, обеспечивая бесперебойную работоспособность устройства в условиях мощного "ливня".

Китайцы уверены в перспективности своего изобретения. По их мнению, прибор может быть полезен для небольших хозяйств в районах с повышенной сезонной влажностью. Однако некоторые ученые уже успели скептически оценить результаты эксперимента, отметив, что на практике полезность устройства сомнительна: проще использовать альтернативные источники энергии, в частности банальные ветрогенераторы или солнечные панели.

Другие интересные новости из мира науки

Как писал УНИАН, Андские ледники достигли наименьших размеров за последние 11 тысяч лет. Это показывает, что климат тропиков уже потеплел сверх пределов, которые в последний раз наблюдались в эпоху голоцена.

Также мы рассказывали, что критически важная для глобального климата система течений Атлантического океана может разрушиться уже в конце 2030-х годов. За последние годы несколько исследований показали, что система может быть на пути к коллапсу, ведь она ослаблена повышением температуры океана и нарушением солености, что вызвано изменением климата из-за жизнедеятельности людей.

Вас также могут заинтересовать новости: